Kotanlı promosyon için destek istedi

Demokrat Büro Sen Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli için banka promosyonları konusunda destek istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına ödenmek üzere 08.02.2022 tarihinde yapılan banka promosyon sözleşmesinin 15.03.2022 tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğini anlatan Başkan kotanlı, “ Görüşmeler neticesinde yetkili sendikalarında mutabık kaldığı 3 yıllık 6000 TL olarak T.C. Ziraat Bankası ile anlaşılmış ancak aradan geçen 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde maaşlara gelen zam ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınarak promosyon sözleşmesinin personel lehine revize dilmesi gerektiğini göstermiştir. Yapılan sözleşmenin revize edilmemesi halinde fesih edilerek yeni sözleşme yapılması hususunda Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu inisiyatif almaya davet ediyorum” dedi.

08.02.2022 tarihinde yapılan aktin imza altına alındığı tarih ve günümüz koşulları arasında gerçekleşen promosyon sözleşmesinin ekonomik farklıklar nedeniyle, bahsi geçen sözleşmenin personel lehine revize edilmesi için zorunluluk hasıl olduğunu söyleyen Kotanlı, “Şöyle ki; sözleşmenin yapıldığı tarihten bugüne ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar, enflasyon farkındaki artış ve memur maaşlarına gelen zamlar beklenenden fazla olması nedeniyle sözleşmede anlaşılan 6000 TL düşük oranda kalmıştır. Ayrıca birçok kurumda yeni yapılmış ve sonuçlanmış ihalelerinde imzalanan sözleşmeden yüksek tutarda ve rekor seviyede olması bahse geçen sözleşmenin revize edilmesi gerekliliğini destekler nitelikte olmuştur. Demokrat Büro Sen olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda çalışan her kademede çalışan personel için gerçekleştirilen banka promosyon sözleşmesinin revize edilerek adaletin sağlanması ve personel lehine sonuçlanmasını talep ediyor ve sayın Bakandan bu hususta müjde bekliyoruz” şeklinde konuştu.