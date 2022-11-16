Kotanlı: “GSB çalışanları mağdur edilmesin”

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası DEB-SEN Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, sendikaların temsil noktasında üyelerinin sosyal hak ve menfaatlerini korumakla ve geliştirmekle mükellef olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin kurum çalışanların istek ve taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini kanuni olarak yazılan yazılara cevap verme yükümlülüğünün olduğunu söyledi.

Demokrat Büro Sen Genel Merkezi Banka Promosyon anlaşmalarının güncellenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına 30.06 2022 tarihinde Şubat 2022 tarihinde Ziraat Bankası ile yapılan Banka promosyon sözleşmesinin revize edilmesi ve sözleşmenin yapıldığı şubat ayından sonra ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar ve Temmuz ayında Memur maaşlarında yapılan ücret nedeni ile banka promosyon anlaşmasının revize edilmesi, güncel ekonomik gelişmeler ışığında promosyon ücretlerinin artırılmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması sendikamız tarafından talep edildiğini belirten Kotanlı, “Ancak aradan geçen 5 aylık süre içerisinde GSB Strateji Genel Müdürlüğü cevap verme nezaketini bile göstermeden yazımızı işlemden kaldırdı. Temsil noktasında Sivil Toplum Kuruluşlarının haklı ve meşru talepleri görmezden gelinemez” dedi.

Kotanlı; banka ile yapılan promosyon sözleşmesinin Şubat ayında 6000 TL olarak belirlenmesi geçen süre içerisinde ekonomik dalgalanmalar ücret artışları yüksek enflasyon nedeni ile bu miktarın komik olduğunu 3 yıllık yapılan sözleşmenin daha 7 ay geçmesine rağmen komik bir rakam halini aldığına dile getirerek, “Banka promosyonlarının güncellenmesi hususunda haklı talebimizin görmezden gelinmesi ve kulak tıkanması kurum çalışanları arasında huzursuzluk oluşturmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Toto teşkilatına Ziraat Bankası ile yapılan promosyon sözleşmesinde 26000+4000 para puan verilmesi huzursuzluğun boyutunu daha da artırmıştır” dedi.

Kotanlı açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Son bir aydır genel yetkili sendikalarda Bakan Yardımcısı ile görüşüldü promosyonlar revize edilecek denilerek kurum çalışanlarını çeşitli nedenlerle oyalama taktiği huzursuzluğun artmasına neden olmuştur. Son olarak Sayın Bakanın yurt dışı gezisi ve Bakan Yardımcısın Umrede bulunması bahane edilerek süreç malum Sendikalarca uzatılmıştır. Oysa Devlette devamlılık esastır. Sayın Bakan ve Bakan Yardımcısının yokluğu mazeret teşkil etmemeli. Yapılacak yenilenme Bakanlık yetkilileri ve Banka Genel Müdürlüğü arasındadır Sendikalar bu sürece sadece gözlemci olarak müdahil olabilir. Kurum çalışanlarının yanlış bilgilerle umutlarını tüketmeyin.

Pandemi döneminde her türlü öz veri ve fedakârlık göstererek gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak hizmet eden, aynı şekilde yükseköğrenim gençliğine kendi ailesinden birer evlat kardeş muamelesi ile hizmet eden onların rahatı huzuru ve güveni için öz veri gösteren bu aile fertlerine hak ettiklerinin verileceği inancındayız.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sürece ivedilikle müdahil olmasını Biz büyük bir aileyiz sözünü kendilerine hatırlatarak Kurum çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilerek hakları olan promosyonların diğer kurumlarla eşitlenerek verilmesi hususunda müdahil olmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki Sayın Bakanın direktifleri ile sorun ortadan kalkacaktır.”