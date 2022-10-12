Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret etti

Kosova Kalkınma Bakanı ve aynı zamanda Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka , Erzurum Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile bir araya geldi.

Merkezi Ankara’da bulunan Eko Avrasya Vakfı’nın organize ettiği bir dizi program çerçevesinde önce Erzincan’a, ardından Erzurum’a gelen Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile beraberindeki Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Vekili Kemal Kurnaz, Ak Parti 22. Dönem Adana Milletvekili Recep Garip ile Eko Avrasya Yönetim Kurulu Üyesi Güven Akgül, Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile istişarelerde bulundular. Ziyarette Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından ağırlanan Bakan Fikrim Damka’ya bölge ve şehir ekonomisi başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş fırsatları ile yatırım konuları ve geçtiğimiz aylarlar da hizmete giren e-ticaret sitesi erzurumcarsıpazar.com hakkında bilgiler verildi.

Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliği ve beraber yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, iki ülke arasında devam eden ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğinin artırmak için her zaman çalışmaya hazır olduklarını, ilimizde ve ülkemizde düzenlenen fuar ve organizasyonlarda da Kosovalı işadamlarımızı misafir etmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise Erzurum’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Damka “İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik yatırımlarımız her geçen gün artarak devam etmektedir, bugün Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetleri bir adım daha ileriye götürecektir” dedi.

Öte yandan ziyaretin anısına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Üzerinde Erzurum Ticaret Borsası Logosu bulunan bakır işlemeli plaket takdim ederken, Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise Başkan Oral’a işlemeli çini hediye etti.