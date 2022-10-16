Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka DAİB’i ziyaret etti

‘Türkiye-Kosova Ekonomik İlişkiler ve İkili İşbirliği İmkanları’ konulu toplantıya katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Kosova Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğini (DAİB) ziyaret etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Damka’nın ziyaretinde, Erzurum 1. Organize Başkanı Murat Urkuç, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve ihracatçı firmalar hazır bulundu.

DAİB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DAİB’in çalışmaları, bölgenin ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi hakkında Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’ya bilgi veren Tanrıver, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin 17 ilde yaklaşık 8 bin üye ile hizmet verdiğini belirterek bölge illerimizin kalkınması açısından ihracat son derece önemli olup, ihracatımız arttıkça illerimizin ekonomik ve sosyal olarak her anlamda daha da kalkınacaktır’’ ifadesinde bulundu.

Tanrıver’den yatırım çağrısı

Erzurum ve Kosova arasında oluşan potansiyelin aktive edilmesi için, ticari anlamda yapılacak anlaşmaların, görüşmelerin ve karşılıklı işbirliklerinin her iki taraftaki firmaları ihracat anlamında daha avantajlı konuma getireceğine inandığını belirten Ethem Tanrıver; “Bizler Kosova ile her alanda işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Kosova’ya ihracatta inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi, gıda ve tarım sektörü, süs bitkileri, maden işleme sektörlerinin büyük potansiyel arz ettiği görülmektedir. Halen gıda, tekstil ve hazır giyim, kimyasal ürünler gibi klasik mal gruplarında odaklanan dış ticaretimizin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Tarım, gıda sanayi, tekstil ve diğer hafif sanayi sektörü, enerji, madencilik, tıbbi hizmetler ve malzemeler, inşaat malzemeleri üretimi, otomotiv sektörü, mobilya ürünleri vb. ülkede Türk ürünlerinin imajı çok olumlu bundan mutlaka faydalanılması gerekmektedir” ifadesinde bulundu.