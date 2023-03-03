Koruyucu aile adaylarına bilgilendirme toplantısı yapıldı

Aile ve Sosyal hizmetler il Müdürlüğünde, yaşanan deprem afeti sonrası E-Devlet üzerinden koruyucu aile olmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlar için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ASH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum’da deprem felaketinden sonra koruyucu ailelik için 2 bin 805, evlat edindirme için 590 başvuru olduğun anımsatarak, vatandaşlara duyarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Ekinci koruyucu aile olmanın önemine değinerek şunları söyledi: "Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabilecekleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılanabileceği sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne ve babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunlar veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunlar nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları, iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım çekli ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır. Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından çok önem taşımaktadır."

Açılış konuşmasının ardından Koruyucu Aile Ve Evlat Edindirme Birim Sorumluları Mehtap Kahraman ve Elif Aydın Yiğit tarafından hizmet modelleri hakkında bilgi paylaşımında bunuldu.