Korukçu: Çözüm odaklı geliyoruz

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Erzurum’da sandığa gidiyor. Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği için yapılacak seçimlerde ulaşım ve turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Hüseyin Korukçu da aday olduğunu açıkladı. Korukçu, “Tüm bölgede birlik ve beraberlik içinde çözüm odaklı çalışmalara imza atacağız” dedi.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği seçimi için sayılı günler kaldı. 4 Ekim’de Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacak seçimlerde Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır’dan gelecek olan TÜRSAB üyesi acenteler oy kullanacak. Temsilcilik için adaylığını açıklayan sektörün önde gelen isimlerinden Hüseyin Korukçu, tüm bölgeyi kapsayacak bir dizi çalışma yapacaklarını söyledi.

Kaçak Tur Denetimleri

TÜRSAB çatısı altında şimdiye kadar kaçak turlara yönelik bir dizi uygulama yaptıklarını kaydeden Korukçu, “2021 yılında 287, 2022 yılında da 587 araç denetimi yaptık. Güvenlik güçlerimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün de desteğiyle tespit ettiğimiz 25’e yakın araca cezai işlem uygulattık. Acentelerimizin en önemli sorunlarından biri olan bilet satışlarında internet arasındaki fark için hem TÜRSAB Genel Merkezi hem de Bakanlık nezdinde bulunduğumuz girişimlerin takipçisiyiz” dedi.

“Yasanın çıkması şart”

Seyahat acenteleri yasası konusunda da açıklamalarda bulunan Korukçu, şunları söyledi. “Bakanlık ile birlikte hazırlanan meslek yasasının bir an önce çıkarılması için siyasilerimizin desteğini istedik, bu konuda kararlıyız. Tüm acenteci dostlarımız biliyor ki, mesleğimizin yeniden tanımlanması çok önemli. Mesleğimizi layıkıyla yerine getirebilmek, hakkımızı hukukumuzun bilinmesi için şart olan bu yasanın çıkarılması için önemli gayretlerimiz var.”

“Yapamayacağım vaatte bulunamam”

Erzurum’da 20 yılı aşkın süredir turizm ve ulaşım sektörünün içinde olduğunu anımsatan Hüseyin Korukçu, bölgedeki potansiyelin gün geçtikçe açığa çıktığını vurguladı. Seyahat acentelerinin Türk turizminin bel kemiği olduğunu belirten Korukçu, “Bu sektörün mutfağından gelen biri olarak ekibimle birlikte sorunlarımızı da çözümlerini de çok net biliyoruz. Tüm bölgedeki acentelerimizle birlik ve beraberlik içindeyiz. Bunu daha da pekiştirerek, el birliğiyle sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Bir dizi proje sıralamak ve sonunda hiç birini gerçekleştirememek bizleri utandırır. Bu nedenle yapamayacağım vaatlerde bulunamam. Sektördeki tüm arkadaşlar önceliklerimizi ve öncelikli sorunlarımızı biliyor. Bu fahri görev için beyaz listemizle Türk turizmi ve acentelerimize hizmet etmek bizim için bir onur olacak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.