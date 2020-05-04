Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99370
ALTIN
385.449
DOLAR
7.0308
STERLİN
8.7269
EURO
7.6852

Korona günlerinde hissedilen olumsuz duygular

PSİKOLOG GÜLCEM YILDIRIM

Korona günlerinde hissedilen olumsuz duygular

PSİKOLOG GÜLCEM YILDIRIM

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:13
1 Okunma
Korona günlerinde hissedilen olumsuz duygular

Psikolog Gülcem Yıldırım konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Uzman Klinik Psikolog Gülcem Yıldırım, hissedilen olumsuz duyguları şöyle sıraladı:

“İnkar: İnkar aslında bir duygudan ziyade bir duyguyu görmezden gelme üzerine kurulmuş savunma mekanizmamızın ilkidir. Bütün travmatik olaylarda ilk yaptığımız şey yaşadığımız olayın, durumun vehametini inkar etmek yani olan biteni yok saymaktır. Tıpkı vücudumuzun sahip olduğu biyolojik silahlar gibi ruhumuzun da savunma mekanizmaları vardır. Vücudumuza bir saldırı olduğunda nasıl ki savaşıyorsak ya da kaçıyorsak ruhsal olarak bir saldırıya maruz kaldığımızda da inkar ederiz. İnkarı ruhsal dengemizi sağlamamız için yani var olan duruma karşı hissettiğimiz duyguları anlayıp idrak etmemiz için bir zaman kazanma olarak da düşünebiliriz. Ortada bir tehlike var, üstelik görünmeyen, dokunulamayan savaşılamayan bir tehlike. Gerçek Korona virüs diye bir tehlike var ve biz bu tehlikeye karşı önlem almazsak hayatımızı kaybedebiliriz. Hala tehlikenin varlığını inkar edenler var süreçte.. Tehlikenin gerçekliğini kabul ettiğimizde var olan duygularımızla tanışmaya hazırız demektir.

Belirsizlik: Belirsizlik duygusu bilinmeyene verilen içgüdüsel bir tepkidir. Beyin görüntüleme sistemi(fMRI) ile yapılan araştırmalarda insanlar belirsizlik duygusuna maruz bırakıldığında amigdalanın ateşlendiği görülmüştür. Bunun anlamı kişi belirsizlikle karşı karşıya kaldığında ilkel çağlardaki insanların verdiği tepkiyi veriyor. Yâni savaş-kaç tepkisi. Pandemi günlerindeki insanları en çok rahatsız eden duygu belirsizlik duygusudur. Geleceği öngörememek herkeste kaygı ve panik duygusuna sebep oluyor. Belirsizlikle başetmek için;

1-Belirsizlikle basetmenin ilk kuralı kontrol duygusundan vazgeçmektir. Gün içinde izlediğiniz haberlere sınır koyun. Bütün bilgileri bilmeye çalışmak belirsizlik duygusunun artmasına neden olur.

2-Belirsizlik duygusuyla başetmek için kendi rutinlerinizi oluşturun. Sabah kahvaltıyı her gün 10.00 da yapmak gibi.

3-Her şeyi siyah veya beyaz görenler belirsizliğe en az tahammülü olanlardır. İyinin içinde kötüyü, kötünün içinde iyiyi görmeye çalışın.

4-Belirsizlik hissettiğinizde çocukluğunuzda güvende hissetmediğiniz anıları bulun. Belirsizliğin altında yatan temel duygu güvensizliktir.

Öfke ve Saldırganlık: Öfke en basit tanımıyla karşılanmamış ihtiyaçlardan doğar. Fiziksel ya da duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmadığında öfke hissederiz. Öfkeyi kendimize ya da dışardaki birine boğca etmek yerine öfkeyle kalabildiğimizde ihtiyacımızın ne olduğunu anlarız. Bu açıdan baktığımızda öfke çok iyi bir rehberdir. Korona günlerinde 21 günü aştık. Dolayısıyla herkes az çok ev hayatına alıştı. Dışarıdaki hayatımızda çok fazla uyaran vardı, dolayısıyla kötü duygulardan kaçmak kolaydı. Evde durum değişti. İç dünyamızla tanışmaya başladık. Yâni bilinçdışı bu süreçte çok aktif. Çocukluk travmaları bir bir günyüzüne çıkıyor. Kendiyle baş başa kalamayan insanlar için bu durum çok yoğun bir öfke ve saldırganlık sebebi. Bu süreçte aile içi şiddetin arttığına tanık oluyoruz televizyonlarda, gazetelerde. Bunun en önemli sebebi kötü duygularıyla baş edemeyen insanların öfkelenerek bu duygulardan kaçması.

Öfkeyle baş etmek için:

1-Öfkelendiginiz zaman öfke duygusunda kalın. Bunu kendinize ya da dışardaki birine yönlendirmediğiniz de asıl duygunuzla taşınırsınız.

2-Öfkeliyken kimseyle konuşmayın. Nefesinize odakların. 4 saniye nefes alma, 8 saniyede nefes boşaltma egzersizini uygulayın. Duygunuz yaklaşık 5 dakikada nötrlenir.

3- Çocukken bu duyguyu nasıl yaşamış olabilirsiniz, bu duyguyla bağlantılı çocukluk anısını bulun.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebelikte oruç tutmak mümkün mü?
Gebelikte oruç tutmak mümkün mü?
“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”
“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”
Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat
Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat
Erzurum için harekete geçtiler
Erzurum için harekete geçtiler
Karantinada devlete 200 TL bağışladı
Karantinada devlete 200 TL bağışladı
Emniyet göz açtırmadı
Emniyet göz açtırmadı
Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız’
Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız’
Fırınlara ramazan denetimi
Fırınlara ramazan denetimi
Erzurum’da çiftçilere büyük destek
Erzurum’da çiftçilere büyük destek
Atatürk Üniversitesi nitelikli eğitim alanında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında
Atatürk Üniversitesi nitelikli eğitim alanında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında
Diş eti enfeksiyonları bağışıklığı olumsuz etkiliyor
Diş eti enfeksiyonları bağışıklığı olumsuz etkiliyor
Gödekmerdan: ‘23 Nisan Ulusun Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun’
Gödekmerdan: ‘23 Nisan Ulusun Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun’
Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları
Çocuklara korona virüsü anlatmanın püf noktaları
Erzurum’da polis denetimleri sürüyor
Erzurum’da polis denetimleri sürüyor
Oltu Sanayi Caddeleri yıkanıp dezenfekte yapıldı
Oltu Sanayi Caddeleri yıkanıp dezenfekte yapıldı
Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor
Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim