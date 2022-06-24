Kolluk gözetim komisyonu farkındalık eğitimi Erzurum’da gerçekleşti

Kolluk gözetim komisyonu farkındalık eğitimi Erzurum’da başladı.

Erzurum Valiliğinde düzenlenen program Erzurum valisi, İl emniyet müdürü, İl jandarma komutanı, başsavcılar ve il güvenlik ve yönetimindeki isimlerin katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Okay Memiş, “Erzurum biraz devlet odaklı bir ildir. Devletin ağırlığını her şekilde hissedersiniz. Türk milleti zaten asker bir millettir böyle kabul ederiz. Bu kavramı hak eden bir millet olduğumuzu da Erzurum’da özellikle fazlasıyla görebiliriz. Hem Osmanlıda hem Türkiye Cumhuriyeti’nde kale gibi durmuş 2000 rakımda yaşayan Anadolu zirvesi bir kent. Sizleri Erzurum’da özellikle dışarıdan gelem değerli konuklarımızı, değerli valilerimizi Erzurum’da misafir etmekten duyduğum onuru ifade etmek isterim.

Meslek hayatıma başladığımdan bu zamana kadar benim çok değerli kardeşlerim olan kolluk amirlerine değerli emniyet müdürlerime, değerli jandarma komutanlarıma hep şu tavsiyeyi ve talimatı veririm, vatandaşlara iyi davranacaksın, vatandaşlara lütfen polisimiz ve jandarmamız iyi davransın sadece polis, jandarma değil tüm kamu görevlileri. Kolluk görevlilerimiz özellikle emniyetimiz ve jandarmamız bütün vatandaşlara eşit davranmak zorunda çünkü, onların yaptığı yanlış muamelerinin sonucu diğer kamu görevlilerinin yaptığı muameleden daha farklı neticeler doğurur, hatta toplumda infiale yol açabilecek hallere dahi sebebiyet verebiliyor. Bunun için bizler, bu salonda bulunan insanlar vatandaşın emrindeyiz. Bize bir takım imkanlar sağlanıyorsa altımıza araçlar veriliyorsa bu insanlara hava atmak için değil, bu emrinde olduğumuz vatandaşlara tepeden bakmak için değil. Biz bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bizler bu salonda bulunan kamu görevlileri devletin vergileri ile maaşımızı alıyoruz. Peki devlet bu vergileri toplarken bize soruyor mu kürt müsün, Türk müsün, alevi misin, sünni misin, sağcı mısın, solcu musun, böyle bir şey soruyor mu, sormuyor o zaman biz de hiçbir vatandaşımıza din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, felsefi görüş ayırımı yapmadan görev yapmak zorundayız. Bizlerin bu görevi yaparken anayasal ilkelere ve devamındaki bütün ilkelere bağlı hareket etmek boynumuzun borcudur” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı kolluk gözetim komisyonu; demokratik ve şeffaf yönetimin bir gereği olarak kolluk şikayet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlardan dolayı idari merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve izlenmesi amacıyla kuruldu.

Emniyet genel müdürlüğü, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı teşkilatında görevli kolluk personellerinin; hukuka aykırı eylem, tutum veya davranışlarıyla karşılaşan vatandaşların şikayet, ihbar ve memnuniyet bildiriminde bulunabilmelerini sağlamak amacıyla başvuru merci tarafından bilgilendirme, sivil bir otorite tarafından izlenmesi, takibi ve denetimi ile düzenlenen raporlarla kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi faydalar sağlayan sistemin kolluk gözetim iş ve işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi açısından bakanlık personeline önemli görevler düşüyor.