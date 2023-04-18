Kocaaliler; Ak Parti gençlerin partisidir

Erzurum’un en genç milletvekili adayı olan Gökberk Kocaaliler, seçim gezilerinin ilkini Aziziye İlçesi’nde gerçekleştirdi.

Esnaf gezisinde vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinleyen Kocaaliler, AK Parti’nin 21 yılda gençlere yaptığı hizmetleri anlattı. Genç olması itibariyle vatandaşlarında ilgisini alan genç aday, ardından MNG AVM esnafıyla buluştu. Beraberinde İlçe teşkilatı yöneticileri ile yaptığı gezide temposu ile dikkat çeken Kocaaliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinden müjdeler verdi. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını hatırlatan Kocaaliler, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet verileceğini söyledi. Kocaaliler, “Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla sosyal yardımları, yoksul insanlara destek vermenin ötesinde, insanların yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı Fark Atacak

Milletvekili Adayı Kocaaliler, 14 Mayıs Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak başta Erzurum olmak üzere Türkiye geneli sonuçlarda fark atacağını iddia etti. Erzurum’un 21 yıldır AK Partiye gösterdiği teveccühün devam ettiğini kaydeden Kocaalioğlu, genç seçmenlere çağrıda bulundu. Kocaalioğlu, “Türkiye adına alınacak kararlarda, son 20 yılda olduğu gibi yine seçmenlerimizin fikirlerini alarak, gençlerimizle istişare ederek adımlar atacağız. Sizler AK Parti Türkiye’sinde doğdunuz, AK Parti Türkiye’sinde okudunuz, AK Parti Türkiye’sinde büyüdünüz. Milletimizin takdiriyle 15 Mayıs günü göreve geldiğimizde en büyük gayemiz sizleri her bakımdan daha rahat ülke koşullarında yaşatmak olacaktır.” diye konuştu.

Gençlerle Kafe Buluşması

Milletvekili Adayı Kocaaliler, akşam teravih namazı çıkışı Gençlerle kafelerde sohbet ederek, AK Parti misyonunu anlattı. 21 yıl öncesinde Türkiye’de, kangren haline gelen sorunların AK Parti iktidarı ile çözüme kavuştuğunu hatırlatan Kocaaliler, sandık başına gidildiğinde bunların çok iyi düşünülmesi gerektiğini söyledi. Şu an da Avrupa ülkelerinde bile olmayan imkanların Türkiye’de var olduğunu söyleyen Kocaaliler, “7’den 70’e hemen herkes için sosyal çalışmaların yapıldığı bir ülkedeyiz. AK Parti öncesi ve sonrası diyebileceğimiz olağanüstü derecede değişimlerin olduğu bir ülkede bugün uzaya insan gönderme gibi ancak birkaç ülkenin edindiği bir teknolojiyi konuşabiliyorsak, AK Parti’nin vizyonu sayesindedir” dedi.