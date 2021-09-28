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Kızılay’dan Pasinler’de öğrencilere kırtasiye yardımı

Erzurum Türk Kızılay Şubesi tarafından Pasinler’de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

ERZURUM 28.09.2021, 13:52
Kızılay’dan Pasinler’de öğrencilere kırtasiye yardımı

Erzurum Türk Kızılay Şubesi tarafından Pasinler’de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Yardım hakkında açıklamada bulunan Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, "Bugün Pasinler’de ihtiyaç sahibi öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Bugün burada miniklerimizin mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

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