Kışı uzun süren Erzurum’da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Erzurum’da baharın gelmesiyle Ramazan Bayramı öncesi lastikçilerde yoğunluk oluştu.

1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermesi gerekiyorken Erzurum’da vatandaşlar cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle yaz lastiği uygulamasına geçememişti. Baharın gelmesiyle vatandaşlar kışlık lastiklerini değiştirmek için lastikçilere akın etti. Kışı uzun süren Erzurum’da yaz mesaisi başlamasıyla bayram tatili öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Oto lastik tamirciliği yapan Ufuk Yağan, “Kış ayı uzun sürdü. Bayram tatili öncesi yoğunuz. Millet denize girerken biz bahar ayını yeni yaşamaya başladık. Lastik işine devam. Vatandaşlarımıza uyarımız araçtaki yağına, suyuna verdiği önemi lastiklerine de vermesini istiyoruz. Canını o aracın üzerinde taşıyor, ehliyeti ve güvendiği kişilerde bu işi yaptırsınlar. Lastikleri değişmeden tatile çıkmasınlar” dedi.

Bayram tatili öncesi lastikçiye geldiklerini ifade eden vatandaşlar ise, “Sıra beklemek tamamen güvenliğimiz için. Aracın diğer bakımlarını yaptırıyoruz. Erzurum’un kaderi bu Eylül itibari ile kışlık lastikleri taktırıyoruz Mayıs’ta çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.