Kış ve buz sporları standına yoğun ilgi

ANFAŞ Antalya EXPO Center’da açılan Erzurum GSİM Kış ve Buz Sporları Standı büyük ilgi gördü. Fuara katılanlardan 7’den 70’e herkes floor curling oynadı.

ANFAŞ Antalya EXPO Center’da açılan Erzurum Tanıtım Günlerine damga vuran stantlardan biri Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan ‘Kış ve Buz Sporları Standı’ oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Vedat Engin, Gençlik Lideri Selahattin Güngörmez ile İlteriş Bülent Aydın ve Ayça Öz’ün görev yaptığı Kış ve Buz Sporları Standı, fuara katılanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. 7’den 70’e herkes Erzurum Tanıtım Günlerinde floor curling oynayarak keyifli anlar yaşadı. GSİM ekibi buz ve kış sporları stadına gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldı.

Buz Sporlarını Antalya’da Tanıttılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya’da açılan ‘Buz Sporları Tanıtım Standı’ çerçevesinde vatandaşlar buz sporları konusunda bilgi sahibi oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye’nin en zengin buz sporları tesislerine sahip Erzurum’un, buz sporlarını Yaz Turizminin gözde merkezi Antalya’da tanıtılmasının önemli olduğuna işaret ederek, “2011’de Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları çerçevesinde ilimize kazandırılan buz ve kış sporları tesislerinde Üniversiade’nin yanı sıra 2017 EYOF’u yaptık. Buz spor tesislerimizi Antalya’da tanıttık. Ayrıca buz sporları ile ilgili araç ve gereçleri de fuara katılan insanların yakından görmesini sağladık” dedi.