Kış hazırlıkları sürüyor

Aras Elektrik, yaklaşan kış koşullarında kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Aras Elektrik, kış mevsimi boyunca kesintisiz enerji sağlamak adına muhtemel arızaların yaşanmaması için trafo merkezlerinin ve havai hatların yatırım, bakım ve onarım çalışmaları ile kışın kullanılacak araçların bakımlarına devam ediyor.

Sorumluluk bölgesi olan Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt’ta müşterilerin kış günü enerjisiz kalmaması adına büyük çaba sarf eden ekipler, hazırlıklarına aylar öncesinden başlıyor. Kışın zor doğa koşulları, metrelerce yükseklikte kar ve dondurucu soğukta görev yapan personel, sonbaharda kullandıkları ekipmanların bakım onarımını yaparak onları kışa hazır hale getiriyor.

Ülkemizin en zor ve sert hava koşullarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde, kar yağışı öncesi herhangi bir enerji sorununun yaşanmaması için yapılan hazırlıklar tamamlanıyor. Görev esnasında kullanılan tüm araç ve ekipmanlar kontrolden geçilerek eksiklikleri gideriliyor. Özellikle kar yağışı, fırtına ve tipinin yoğun yaşandığı bölgelerde kullanılan paletli araçlar ve kar motorlarının kışlık bakımları da yapılıyor.

Her yıl kışa hazırlık sürecini büyük bir titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Sistem İşletme Koordinatörü Muharrem Kalkan: “Kış mevsimi boyunca müşterilerimize kesintisiz enerji sağlayabilmek adına tüm bakım-onarım çalışmalarımızı kış öncesi gözden geçirerek yeniliyoruz. Amacımız müşterilerimizin bu ayları sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlamak. Bakım-onarım çalışmaları bağlamında bölge genelinde enerji nakil hatlarındaki gerekli bakımları, ilerleyen süreçte artacak talebi de göz önünde bulundurarak trafo ve dağıtım merkezindeki bakım faaliyetlerini de tamamlıyoruz. Aras Elektrik olarak kışa hazırız” ifadelerini kullandı.