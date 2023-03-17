Kırmızı yelekli 8. ekip Adıyaman’a gitti

Depremlerden etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Erzurum psikososyal destek ekipleri bölgelere gitmeye devam ediyor. Erzurum’dan 8. ekip Adıyaman’a yola çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını belirterek bugüne kadar 117 personelinin deprem bölgesine gittiğini ifade etti.

İlbaş, psikososyal desteklerinin devam ettiğini belirterek, “Adıyaman’da 50 metrekarelik Erzurum çadırı kuruldu. Orada çağ kebap ikramlarımız oluyor. Hafta sonu ikinci çağ kebap ikramımız olacak. Amacımız yaraları sarmak. Duygudaş olmak çok önemli. Depremzede vatandaşlarımıza psikososyal destek çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız için oyuncak temin ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla ortak olarak bölgede görev yapıyor. Bizde paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Erzurum’a gelen depremzedelere pskososyal destek hizmeti sağlandığını belirten İlbaş, “164 engelli vatandaşımızın deprem bölgesinden ilimize nakli sağlanmış olup, kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir. AFAD Koordinesinde Erzurum AFAD binasındaki kriz masasında İl Müdürlüğümüzden 6 personelimiz görev yapmaktadır. Erzurum’a yaklaşık 7 bin depremzede gelmiştir. Görüşülen kişi sayısı 4 bin 497, pisko sosyal destek alan kişi sayısı 3 bin 258’dir” şeklinde konuştu.