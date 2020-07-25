banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hatayı sakın yapmayın
Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hatayı sakın yapmayın
Fatih Terim, 900. maçına çıktı
Fatih Terim, 900. maçına çıktı
Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Antalya 2-2 GS Maç Özeti ve Golleri
Antalya 2-2 GS Maç Özeti ve Golleri

Kırkpınar yeniden il başkanlığına seçildi

İYİ PARTİ ERZURUM İL TEŞKİLATINDA SEÇİM HEYECANI YAŞANDI. TEK LİSTE HALİNDE YAPILAN KONGREDE, SEÇİME KATILAN DELEGELERİN TAMAMININ OYUNU ALAN MELİH KIRKPINAR İL BAŞKANI SEÇİLDİ.

ERZURUM 25.07.2020, 17:23
10
Kırkpınar yeniden il başkanlığına seçildi

İyi Parti Erzurum İl Teşkilatında seçim heyecanı yaşandı. Tek liste halinde yapılan kongrede, seçime katılan delegelerin tamamının oyunu alan Melih Kırkpınar İl Başkanı seçildi.

Bir süre önce parti genel merkezi tarafından il başkanı olarak atanan iş adamı Melih Kırkpınar, yapılan İyi Parti 2. Olağan kongresinde delegelerin oyuyla başkan seçildi.

Bugün gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, faaliyet ve mali raporun okunup onaylandı.

Ardından siyasi konuşmalara geçildi. İlk söz alan Erzurum milletvekili Naci Cinisli, "Erzurum Türkiye’nin ön sözüdür. Ancak ne yazık ki Erzurum bu gün hak ettiği yerde değildir." diyerek, İl Başkanlığı için aday olan Melih Kırkpınar’a teşekkür etti.

Ardından Divan Başkanı Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, söz aldı. Sıdalı yaptığı konuşmasında’ Üç yıl önce partimiz kurduğumuzda, genel başkanımız Meral Akşener, konuşmasını tamamlarken, başaracağız, başaracağız,başaracağız demişti. Ben de bu gün onun bu sözlerini tekrarlıyorum. Salondaki bu kalabalık, gelecek için bizi umutlandırıyor" dedi.

Son olarak söz alan İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kırkpınar, " Siyasi hayatımda olsun, iş hayatımda olsun, hiç bir zaman kolay bir işim olmadı. Hem zor görevler verildi ve Allah’ın izniyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi bu görev de zor bir görev, bunun bilincindeyim. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu bayrağı Erzurum’da en yükseğe taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonra İYİ Parti Erzurum Teşkilatında ben yok biz var. Birlikte hareket edecek, ve şehir insanına hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Ardından seçimlere geçildi. İl Kongresine katılan delegelerin tamamının oyunu alan iş adamı Melih Kırkpınar, İyi Parti il Başkanlığına seçildi. Kırkpınar’ın yönetim listesinde Dr. Ayhan Yiğit, Kemal Akın, Avukat Yakup Çağrı Arısoy, İs adamı Emrullah Bayram, Eğitimci Süha Mühürdaroğlu, Halk Ozanı Selami Yağar, Ayşegül Arıcı, gibi isimler dikkat çekti.

Yorumlar (0)
banner378
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Temmuz 2020
İmsak 03:58
Güneş 05:47
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:35
Yatsı 22:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 34 56
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 34 45
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25