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Kırdağ ağasını kaybetti

Oltu Kırdağ şenliklerinin ağası Mikdat Güzel (68) evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ERZURUM 17.07.2022, 22:03
Kırdağ ağasını kaybetti

Oltu Kırdağ şenliklerinin ağası Mikdat Güzel (68) evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kırdağ ağası Mikdat Güzel bugün sabah Oltu Şehitler mahallesindeki evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu 112 acil servis ekiplerince Oltu Devlet hastanesi acil polikliniğine götürüldü. Güzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Oltu sevdalısı olan hayırsever Mikdat Güzel son olarak Oltu OSB de 500 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası yapımına başlamıştı. Mikdat Güzel’in cenazesi yarın Darıca’da öğle Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Darıca’da toprağa verilecek.

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