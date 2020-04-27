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Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız’

DİYANET-SEN ERZURUM ŞUBE BAŞKANI MÜKREMİN KINDIĞILI, ‘’DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZ ÜLKEMİZİN EN KÖKLÜ VE SAYGIN KURULUŞLARINDAN BİRİSİDİR. KURUMUMUZUN SAYGIDEĞER BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ’IN CUMA HUTBESİNDE İSLAM’IN EN TEMEL YASAKLARINDAN BİRİSİ OLAN ZİNA VE EŞCİNSELLİĞİN KUR’ANDA LANETLENDİĞİNİ SÖYLEMESİNDEN DOLAYI SÖZDE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ TARAFINDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI KINIYOR, DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZIN YANINDA OLDUĞUMUZUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ” DEDİ.

Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız’

DİYANET-SEN ERZURUM ŞUBE BAŞKANI MÜKREMİN KINDIĞILI, ‘’DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZ ÜLKEMİZİN EN KÖKLÜ VE SAYGIN KURULUŞLARINDAN BİRİSİDİR. KURUMUMUZUN SAYGIDEĞER BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ’IN CUMA HUTBESİNDE İSLAM’IN EN TEMEL YASAKLARINDAN BİRİSİ OLAN ZİNA VE EŞCİNSELLİĞİN KUR’ANDA LANETLENDİĞİNİ SÖYLEMESİNDEN DOLAYI SÖZDE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ TARAFINDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI KINIYOR, DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZIN YANINDA OLDUĞUMUZUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ” DEDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:47
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Kındığılı; ‘Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız’

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemizin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisidir. Kurumumuzun saygıdeğer başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde İslam’ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eşcinselliğin Kur’anda lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını kınıyor, Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Kindiğili, “Diyanet-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu tek dil ve söylemle dünyaya haykırıyoruz. İslam’ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur’an’da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecekte kim söyleyecek. Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Sigara sağlığa zararsızdır da diyemezler. Zinanın eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmaya bilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Toplum yapımıza uygun düzenlemeler yapılmalı

Kındığılı, “Zina ve eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken bazı sözleşmelerle bunların suç olmaktan çıkarılması ve ülkemizin de bu sözleşmelere taraf olmasının toplumda onarılması zor zararlar açacağına dikkati çekerek “Bu kişilerin, Yüce Kitabımız Kur’anda bunlarla ilgili ayetlerin söylenmesine bile tahammül edememesi bu sözleşmelerden aldıkları güç iledir. Yine bu güç iledir ki Türkiye’nin bu konuda en yetkili kişisi Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptıklarının zararlarını söylemesinden dolayı onun hakkında suç duyurusunda bulunma ve görevden alınmasını talep etme cüretini gösterebiliyorlar. Devlet yetkililerimizi toplum yapımızı dinamitleyen bu tür sözleşmelere imza atmak yerine kendi toplum yapımıza uyan düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.” dedi.

Diyanet ümmet coğrafyası için tek umuttur

Diyanetin ümmet coğrafyası için tek umut olduğunun altını çizen Kındığılı, açıklamasında “Bu umut biterse dünya coğrafyasındaki mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz, ne de ezanı Kur’an-ı dinleye bilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider.Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Dillerinden kin dökülenlerin Diyanet’e dair tek bir olumlu cümle kurmayanların Diyanet’in kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkansızdır. Vatanlarını yabancılara şikayet edenler bilmelidir ki “Vatanlarını yaşanmaz bilenler, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır.” İfadelerine yer verdi.

Başkanımızın yanındayız

Kındığılı, dönem dönem asılsız bahanelerle Diyanet İşleri Başkanlığının yıpratılmaya çalışıldığını hatırlatarak “Sözde insan hakları derneğinin bu kişilerin avukatlığını yaparak Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınıyor sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesi istiyoruz” dedi.

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