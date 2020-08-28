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Kiloluk Domatesler Yetiştiriyor
ERZURUM UZUNDERE İLÇESİNDE ŞABAN ATA ŞELALE MAHALLESİNDE SERASINDA BİR KİLOLUK DOMATESLER YETİŞTİRDİ.
ERZURUM 28.08.2020, 10:04
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Erzurum Uzundere ilçesinde Şaban Ata Şelale Mahallesinde serasında bir kiloluk domatesler yetiştirdi.
Şaban Ata, Uzundere İlçesindeki bahçesinde keçi gübresi ve tortum gölünün suyu ile suladığı domates serasında bir kiloluk domatesler yetiştiriyor. Sera Sahibi Şaban Ata, “Küçükbaş keçi gübresi ve Tortum gölünün temiz suyu bir de emeğimizi koyunca toprak bize bol bol veriyor. Toprak bizi hiç yanıltmadı rabbime binlerce şükürler olsun” dedi.
Sera sahibi Ata, yetiştirdiği meyve ve sebzeyi genelde ziyaretine giden misafirlerine ikram ediyor.
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