Erzurum Uzundere ilçesinde Şaban Ata Şelale Mahallesinde serasında bir kiloluk domatesler yetiştirdi.

Şaban Ata, Uzundere İlçesindeki bahçesinde keçi gübresi ve tortum gölünün suyu ile suladığı domates serasında bir kiloluk domatesler yetiştiriyor. Sera Sahibi Şaban Ata, “Küçükbaş keçi gübresi ve Tortum gölünün temiz suyu bir de emeğimizi koyunca toprak bize bol bol veriyor. Toprak bizi hiç yanıltmadı rabbime binlerce şükürler olsun” dedi.

Sera sahibi Ata, yetiştirdiği meyve ve sebzeyi genelde ziyaretine giden misafirlerine ikram ediyor.