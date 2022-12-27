Kent Konseyi’nden Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86.yıl dönümü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Hüseyin Tanfer, İstiklal Şairi Mehmet Akif’in şairliğinin yanında aynı zamanda bir fikir ve düşünce lideri olduğuna vurgu yaparak,milli benlik ve kimliğimizin inşasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Tanfer, mesajında, “Mümtaz şahsiyeti ve üstün gayreti ile vücut verdiği eserleriyle ‘Asım’ın Nesli’ne ışık olan Mehmet Akif, hakikat, adalet ve ümmet uğruna verdiği mücadeleyle de örnek alınacak bir dava adamıdır. Ülkemizin ve insanımızın yaşadığı tarifsiz sıkıntıları, "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek ifade eden Mehmet Akif, hayatının her safhasında yüklendiği düşünce ve ahlak adamı duruşu ile eşsiz bir tanıklık yaşamıştır. Milli mücadele yıllarının önemli isimlerinin başında gelen Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif; şiirleri, duruşu, milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden bir aksiyon oluşturmuştur. Onun bu duruşu, bir şuur meydana getirmiştir. Bu şuur doğrultusunda yaşayan Akif, sadece yaşadığı döneme değil; içinde bulunduğumuz bugünlere de ışık tutmaya devam etmektedir. Milli birlik ve beraberlik şuuru ile bilincini gelecek nesillere aktarmak adına ağır bedeller ödeyen Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, düşündüğü gibi yaşayan; iradesi ve inancıyla öne çıkan, öncü bir gönül insanıydı. Bizler, milli ve manevi bütün değerlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da koruyup gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz.

Erzurum Kent Konseyi olarak bu duygu ve düşüncelerle; Türk-İslam dünyasının mümtaz kişiliği Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 86. yıl dönümünde minnetle yâd ediyor, şahsında ahirete irtikal etmiş tüm manevi değerlerimize şükranlarımı sunuyorum” İfadelerine yer verdi.