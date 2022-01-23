Kent konseyi üyeleri şehit aileleriyle buluştu

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Recep Akgül’den dernek çalışmaları halkında bilgi aldı.

Programa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Tanfer, " Ezan susmasın bayrak inmesin"diye canını vermiş tüm kahraman şehitleri rahmetle yad ederek şunları söyledi: "Aziz vatan için canını vermiş veya gazi olmuş kardeşlerimize ve ailelerine daima sahip çıkacağız. Çünkü onlar bizlere, şehadet şerbeti içerek Allah katındaki en yüksek mertebelerden biri olan şehitlik mertebesine yükselen kardeşlerimizin emanetlerdir. Baş tacımız olan kahramanlarımızın ve onların yakınlarının istek ve taleplerini çözmek bizlerin en önemli vazifelerindendir. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Size olan minnetimiz sonsuz. Daima yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınlarına destek veren kurumlara teşekkür etti. Ziyaret sonunda Başkan Tanfer şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, dernek binasını gezdi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.