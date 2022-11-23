Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den öğretmenler günü kutlama mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, öğretmenler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Tanfer, mesajında öğretmenlerin, toplumların yarınlara güvenle bakabilmeleri ve geleceklerini garanti altına alabilmeleri için varlığına ihtiyaç duyulan en önemli kişiler olduğunu belirterek, "Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren, evlatlarımızı vicdanı ve ahlaklı yetiştiren, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, yarının dünyasında yer alacak cesur, bilgili, zeki ve çalışkan insanlar yetiştirmek amacıyla üstlendikleri büyük sorumluluk doğrultusunda kendilerine düşen görevleri şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da layıkıyla yerine getireceklerine olan inancımız tamdır. Vatan sevgisini, millet sevgisini ve bayrak sevgisini vermeliyiz. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Sizler, çocuklarımız için bir öğretmen olmanın yanında, bazen bir anne, bazen bir baba ve bazen sığınılacak bir limansınız. Bu sebeple sevginin yanında ‘Güven’ vermeliyiz ve evlatlarımıza ‘Güven’ duymalıyız. Adeta, gül yetiştiren bahçıvan edasıyla yetiştirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerimizi, vatan sevgisini, millet sevgisini ve bayrak sevgisini vermeliyiz. Bu düşüncelerle, görev ve sorumluluklarının bilinci içinde yurdun dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü “nü içtenlikle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de saygı, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.