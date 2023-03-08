Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tanfer yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni ve hayatımızın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınlarımızın yaşamımızdaki yeri ve önemi kelimelere dökemeyeceğimiz kadar büyük ve anlamlıdır. Bizler, cenneti annelerin ayağının altına seren bir dinin mensupları, hem yönetimde hem de aile içerisindeki vakur duruşuyla örnek teşkil eden Hayme Anaların, yeri geldiğinde İstiklal Mücadelemizde eşsiz Kahramanlıklar gösteren Nene Hatunların ve Kara Fatmaların torunlarıyız.

Nice Türk kadını şanlı tarihimizde yer almıştır. Toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınlarımız, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaya başlamıştır. Başta siyaset, ekonomi ve eğitim olmak üzere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir..

Bir gün değil her gün değerlerini anlayacağımız kadınlarımızın, fedakâr annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, varlıklarıyla hayatımıza, dünyaya sevgi ve şefkat katan tüm kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.”