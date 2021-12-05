Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Kentte sivil insiyatif konusunda sinerji sağlayacağız”

Erzurum Kent Konseyi genel kuruldan sonra ilk toplantısını yaptı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer başkanlığında yapılan toplantıda yönetim kurulu üyeleri ve yürütme kuruluna yeni seçilen, farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yöneticileri de katıldı.

Tanfer, Erzurum’da şehit yakınları, engelli, kadın, çocuk ve kent ekonomisi konusunda çalışmalar yapacaklarını bu alanlarda komisyonlar oluşturacaklarını ve görev bölümü yapacaklarını ifade etti.

Tanfer şunları söyledi: "İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Yapmış olduğumu ilk toplantımızda o kadar güzel bir enerji var ki, yürütme kurulumuzla Bu güzel enerji ile çok güzel işler yapacağımızı, Kent konseyimizi çok iyi notalara getireceğimize inanıyorum. O şekilde bir yürütme kurulu oluştu. Hepimiz çok heyecanlıyız. Kent Konseyini hak ettiği noktaya ulaştıracağız Çalışma planlarımızı yaptık. Öncelikle yürütme kurulumla birlikte bir takım protokol ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Kentte sivil inisiyatif konusunda sinerji sağlayacağız.”