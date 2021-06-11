Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulunda Bilim Fuarı açıldı

Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulunda 16 Projenin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Fuar açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Ergün, Okul Müdürü Müdahir Bayrak ve okul müdürleri katıldı.

Okul Müdürü Müdahir Bayrak, açılışta yaptığı konuşmada, bilim fuarlarının önemine değinerek, bilim fuarlarının, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotları olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala ise bilim fuarlarının, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını ifade etti.

Erzurum’un birçok projede başarılar elde ettiğini belirten Pala, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının öğrencilerimize, bilimsel anlamda düşünsel olarak yeni icat ve buluşlara kapı araladı. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Ayrıca ilimiz Bilim Fuarı gibi birçok projede ulusal ve uluslararası boyutta yer alarak adından söz ettiriyor. Buda bizi gelecek adına umutlandırmaktadır” dedi.

Okul içinde açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışının ardından 16 proje katılımcılar tarafından tek tek incelendi.