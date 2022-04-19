Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde 4 program daha akredite edildi. Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerini 2025 yılına, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerini ise 2024 yılına kadar akredite ederek kalitelerini tescilledi.

Atatürk Üniversitesinin başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başarısı sonucunda fakülte olarak akredite olmayı başardıklarını belirten Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek, “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi, Atatürk Üniversitesini hedefe ulaştıracaktır. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, bu doğrultuda tüm bölümleriyle akreditasyon süreçlerini planlamış ve Türkiye’nin en önde gelen eğitim fakültesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Akredite olan dört bölümümüze hayırlı olsun diyor ve bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, fakültelerin ve bölümlerin akredite edilme işlemlerinin üniversiteye değer kattığını ifade ederek, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı sürekliliğinin sağlanmasında akreditasyon uygulamalarının etkili olacağını söyledi.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesindeki bölümlerin akredite edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde birçok fakülte, birim ve programın resmî kurumlar tarafında akredite edildiğini ve bu sayının artması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Bu sürecin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çomaklı, üniversite çapında akredite başvurusunda olan birçok bölümün sırada olduğunu belirterek yakın zamanda onların da akredite edileceğine inandığını sözlerine ekledi.