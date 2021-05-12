Kaymakam Dertlioğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Dertlioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak tüm Müslümanların kaynaşmasına vesile olan bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel bir gündür. Ancak bu bayramı ne yazık ki ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını gölgesinde geçireceğiz. Ramazan bayramında Devletimizin aldığı sokağa çıkma kısıtlaması kararı doğrultusunda her türlü tedbir alınmasını ve bütün kurallara riayet edilmesini siz değerli Horasan’lı hemşerilerimizden istirham eder, sevdiklerimizle bayramlaşma ve kucaklaşmayı günümüz teknolojisinden istifade ederek gerçekleştirmenizi, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmamanızı rica ederim. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramının tüm insanlığı iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını, ilçemize, ülkemize, İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Siz Horasanlı hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."