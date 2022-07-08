Kaymakam Dertlioğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Dertlioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, zirve yaptığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz.

Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız.

Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız.

Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde eşsiz fedakârlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını ve kahraman gazilerimizi hatırlayarak, onların yanında olmalıyız.

Kaymakamlık olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Bayram sevincimizin bir hüzne dönüşmemesi için, seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramımızın, ülkemize, milletimize huzur getirmesini temenni ediyor, ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum siz değerli Horasan’lı hemşerilerimin ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”