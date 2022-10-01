Kaymakam Çalışır köy okullarını ziyaret etti

2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyet gösteren Köy okullarını ziyaret eden Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır okullardaki sorunları dinledi, öğrencilerle sohbet etti.

Alıcık, Susuz ve Balkaya Mahallelerinde bulunan ilkokulları ziyaret eden Kaymakam Çalışır, “Okullarımıza her türlü desteği vereceğiz dedi.^

Mahallelerdeki Okul Müdürlerinden bilgiler alan Kaymakam Çalışır, çocuklara özel ilgi gösterdi.