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Kaymakam Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düzenlendi
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düznlenerek vatandaşların talepleri dinlendi.
ERZURUM 14.04.2022, 10:50
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düznlenerek vatandaşların talepleri dinlendi.
Halk Günü toplantısı Tahtköy Mahallesinde Taht Köyü İlkokulunda düzenlendi. Kaymakam Çalışır, Tahtköy Mahallesinde incelemelerde bulunarak, halk günü toplantısında mahalle halkının sorunlarını dinleyerek sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.