Kayaklı koşuda fıs yarışması Kandilli’de yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezonda ikinci organizasyonunu Kayaklı Koşuda gerçekleştiriyor.

Federasyonun 2021-2021 faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kayaklı Koşu Yarışması 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde Erzurum Kandilli’de organize edilecek.

Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu merkezinde iki gün sürecek olan organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Meksika, Malezya ve Fas’tan yaklaşık 60 sporcu katılacak.

Sezonun ikinci önemli yarışını düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, “2021 yılının son yarışını organize ediyoruz. 14 ülkeden 60 sporcu kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek. Ben organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.