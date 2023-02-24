Kayaklı koşuda ETÜ rüzgarı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 1. Sınıf öğrencisi ve Türkiye Kayak Federasyonu Milli takım sporcu Yusuf Talay, Makedonya’da düzenlenen Balkan Kupası’nda 10 kilometre Serbest Disiplinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Elde edilen sonuçla ETÜ’lü Yusuf Talay 22 Şubat- 5 Mart 2023 tarihleri arasında Slovenya’nın Planica Kayak Merkezi’nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda kayaklı koşuda ülkemizi temsil edecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Balkan Kupasında ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Yusuf elde ettiği başarılı sonuçla bizleri gururlandırdı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektirecektir. Kendisini ve teknik ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.