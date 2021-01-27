Kayakla Atlama Milli Takımı Genel Müdür Akbaş’ı ziyaret etti

World Cup yarışları için önümüzdeki günlerde Almanya’ya gidecek olan Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş’ı ziyaret etti. Akbaş, aynı zamanda kendi kulüplerinin lisanslı kayakçıları olan Milli sporculara başarı dileklerini iletti.

Türkiye’nin uçan adamları olarak bilinin Kayakla Atlama Sporcuları Aras Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Fikret Akbaş’ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Yaşar Babur, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Eroğlu ile Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü Genel Kaptanı Mithat Yurt’un da hazır bulunduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Aras EDAŞ, Genel Müdürü Fikret Akbaş, aktif spor hayatlarını kendi bünyelerinde sürdüren Kayakla Atlama Milli Takım sporcularına başarı dileklerini iletti.

Genel Müdür Akbaş, “Aras EDAŞ Genel Müdürlüğü olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Alp disiplinin de birbirinden başarılı sporculara sahibiz. Kayakla Atlama Milli Takımının bel kemiğini bizim kayakçılarımız oluşturuyor. Kayakla Atlamada olimpiyatlarda ülkemizi bizim sporcumuz temsil etti. Bunun için gururluyuz. Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Pazartesi günü Almanya’ya gidecek olan sporcularımız ve antrenörlerine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Kayakla Atlama Milli takımı sporcuları Fatih Arda İpcçioğlu, Muhammed İrfan Çintimar, Muhammed Münir Güngün, Muhammed Ali Bedir ve antrenör Samet Karta kendilerine verdiği destekten dolayı Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ve kulüp yöneticilerine teşekkür ettiler.

2018’de Güney Kore’de yapılan Kış Olimpiyatları’nda Kayakla Atlamada ülkemizi temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, kendilerinin başarısında en büyük katkıyı Aras EDAŞ’ın sağladığına işaret ederek, “Genel Müdürümüz Fikret Akbaş ve kulüp başkanımız Cafer Nuroğlu ile kulüp yönetimimiz her zaman bizim yanımızda yer aldılar. Maddi manevi destekleriyle başarımızda en önemli etken oldular. Takım arkadaşlarım adına Aras EDAŞ ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İpcioğlu, Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli takımı olarak 1 Şubat 2021 Pazartesi Almanya’ya gideceklerini ve World Cup seçme yarışları kapsamında en az 6 veya 8 yarışa katılabileceklerini ifade etti.

Bu arada ziyarette Milli Takım Alp Disiplini Antrenörlerinden Yusuf Karta da hazır bulundu.