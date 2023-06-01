Kayakçılar en çok dizden yaralanıyor

Özellikle son yıllarda yurtiçi ve yurtdışından ciddi anlamda turist çeken Palandöken Kayak Merkezi’nde sporcu sağlığı üzerine de farklı araştırmalar yapılıyor.

Fatma Çakmak ve Halil Semis tarafından yapılan ve Çağdaş Tıp Dergisi’nde yayınlanan klinik araştırmada, Erzurum’da kış sezonunda kayakçıların karşılaştıkları yaralanmalar ele alındı. Bu çalışmada kış sporları nedeni ile ortopedik yaralanmalardan dolayı acil servise başvuran hastaların demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi hedeflendi.

Çalışma 2018-2020 tarihleri arasında kış sezonunda olayların geçmişlerine bakılarak yapıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, ortopedik yaralanma bölgesi, yaralanmasına yönelik tedavileri, yaralanma şekilleri incelendi. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak analiz edildi.

Kayakseverler ve kayak sporu ile ilgilenen kişiler üzerinde yapılan araştırmada şu ifadelere yer verildi, “Çalışmamızda yüzde 35.4 kadın ve yüzde 64.6 erkek hasta olmak üzere toplam 881 hasta değerlendirildi. Ortopedik lokalizasyonuna göre hastalarda yüzde 28.6, en fazla diz yaralanması tespit edildi. Hastaların 519 (yüzde 58.9)’una yumuşak doku travması tanısı konuldu. Diz yaralanmasının cinsiyetlere göre farkı yoktu. Kış sporu yaralanmalarında en fazla alt ektremite ve diz bölgesinde yaralanma olmaktadır. Uygun kış sporu ekipmanlarının kullanılması ve kayak eğitimlerinin alınması ile kış sporlarında yaralanmaları azaltabiliriz.”