banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pilot okullardan seçilen ve kayak öğretilen minik sporcular katılım belgelerine kavuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Geleceğin olimpiyat kayakçıları bu minik öğrenciler arasından çıkacak” dedi.

ERZURUM 15.02.2021, 14:28
1
Kayak öğrencileri sertifikalarını aldılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pilot okullardan seçilen ve kayak öğretilen minik sporcular katılım belgelerine kavuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Geleceğin olimpiyat kayakçıları bu minik öğrenciler arasından çıkacak” dedi.

Kayak ve buz sporlarının başkenti Erzurum’da olimpiyat sporcuları yetiştirme projesi ve çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Buz ve Kış Sporları Tesis Zengini Erzurum’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sömestre tatilini en iyi değerlendiren kurumlardan biri oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için tüm gücüyle çalışırken, pilot okullardan seçilen minik öğrencilere de temel eğitim kayak kursunun sonunda katılım belgeleri verildi. Pilot okullardan seçilen ve yaşları 4 ile 10 arasında değişen minik çocuklara alp disiplini kayak ve kayakla atlama branşlarında eğitimi verilirken, Atlama Kuleleri Kampüsündeki acemi pistte alp disiplininde kayak öğrenen minik kayakçılar ile kayakla atlama branşındaki öğrencilere katılım sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sömestre tatilinde Polis Amca, Kocatepe, Kayakyolu, Sınav Koleji, Şehit Murat Ellik, Tatbikat, Celal Akın, Yıldızkent Yeni Okul, Ömer Duygun, Ömer Nasuhi Bilmen ve Konaklı Mahallesi’nden seçtiği 175 öğrenciye kayak ve kalakla atlama eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak Haftanın beş günü Atlama Kuleleri Kampüsündeki acemi kayak pistinde minik öğrencilere kayak eğitimi verilirken, ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerinin arasından alt disiplini için, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin arasından da kayakla atlama branşı için sporcu seçiliyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Alp Disiplini Kayak Antrenörleri Ahmet Aktaş, Yusuf Şeker ve Serkan Kural ile Kayakla Atlama Antrenörü Bilal Albayrak temel eğitim kayak kursunda pilot okullardan seçilen öğrencilere kayak öğretti. Ahmet Aktaş, Yusuf Şeker ve Serkan Kural alp disiplininde geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için seferber olurken, Bilal Albayrak da, kalakla atlama için sporcu yetiştiriyor. Şehir merkezinde Kiremitlik Tepe’deki Kayakla Atlama Kulelerinde oluşturulan acemi kayak pistinin ulaşım konusunda büyük avantaj olduğunun altını çizen Antrenör Ahmet Aktaş, “Çocuklar buraya rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu da çocukları kayak öğrenmeye daha çok teşvik ediyor” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şehrin muhtelif yerlerinden 11 okulu kayakta pilot okul seçtiklerini belirterek, “Tecrübeli ve deneyimli antrenörlerimiz, Atlama Kuleleri Kampüsüne taşıdığımız çocuklar için kayak kursu verdi. Pandemi sürecine rağmen maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak başarılı bir kurs dönemi geçirdiler. İnanıyorum ki, gelecekte olimpiyatlarda katılacak olan sporcular, bu öğrencilerin arasından çıkacak” dedi.

Atlama Kulelerinde gerçekleştirilen ödül töreni oldukça renkli geçti. Kayak öğrenen minik öğrenciler Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisi yaptı. Velilerin ve ailelerin alkışları arasında pistten kayan öğrenciler daha sonra sertifikalarına kavuştu. Atlama Kuleleri Stadyumunda düzenlenen törende minik kayakçılara sertifikaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile TOHM Müdürü Murat Tanas tarafından verildi. TRT Erzurum Müdürü Ayca Yarol Alemdar ile iş adamı olan eşi Vakur Alemdar da, sertifika töreninde çocuklarını yalnız bırakmadı. Çocuklara Duru Serdar Alemdar’ı sertifika töreninde yalnız bırakmayan Alemdar Çifti, oldukça mutlu anlar yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, kendilerine bu projede destek veren okul yöneticileri ve çocuklarını spora yönlendiren öğrenci velilerine de teşekkür etti. Şenses kurs sürecinde pandemi nedeniyle bir an bile tedbiri elden bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16