banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Kayabaşı, Erzurum ZMO’nun yeni başkanı oldu

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanlığı’na Hasan Ali Kayabaşı seçildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulda delegelerden tam destek alan Kayabaşı, yeni yönetimiyle işbaşı yaptı.

ERZURUM 17.12.2021, 13:59
Kayabaşı, Erzurum ZMO’nun yeni başkanı oldu

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanlığı’na Hasan Ali Kayabaşı seçildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulda delegelerden tam destek alan Kayabaşı, yeni yönetimiyle işbaşı yaptı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Kayabaşı, “Bizleri Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanlığı seçim sürecinde ve seçimde yalnız bırakmayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Keskin, Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Önder Çalmaşur, Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Kenan Barik ve Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Gökhan Arslan hocalarımıza, Ziraat Fakültesi hocalarımıza, geçmiş dönem oda başkanlarımıza, kurumlarda, özel sektörde çalışan ve serbest mühendislik yapan kıymetli meslektaşlarımıza yönetimim ve şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Hasan Ali Kayabaşı’nın yeni yönetimi ise, şu isimlerden oluştu:

Çetin Suci, Serkan Tercan, Adil aydın, Serap Bayrakçı asil, Ahmet Levent İpteç, Aydın Eşsiz, Mehmet Özkan, Abdulkerim Aslan ve Rıdvan Özden de yedek üyeleri oluşturdu.

Ziraat Mühendisleri Odası yönetiminin üst kurul delegelerini ise, Okan Demir, Hasan Ali Kayabaşı, Taner Karşı ve Gökhan Arslan oluşturdu.

Hasan Ali Kayabaşı kimdir?

1978 yılında doğan Hasan Ali Kayabaşı, ilk ve orta öğrenimini Tortum Bağbaşı beldesinde, lise öğrenimini Erzurum Lisesi’nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Kayabaşı, vatani görevini yedek subay olarak Tunceli’de tamamladı

2 yıl vekil öğretmenlik yapan Hasan Ali Kayabaşı, uzun yıllar özel sektörde mühendislik yaptıktan sonra mesleğini kendi işinin başında yürütmeye başladı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8