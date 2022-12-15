Kasım ayı Bilimsel Teşvik ve Ödül Töreni düzenlendi

Yayın, patent, proje ve firmaları ile bir adım öne çıkan akademisyenlerini ödüllendirmeye devam eden Atatürk Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ödül almaya hak kazanan akademisyenlerle bir araya geldi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde 2022 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri için Kasım ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda çalışmalarıyla ön plana çıkan akademisyenlere ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

“Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır” ilkesi doğrultusunda planlı bir şekilde Bilimsel Teşvik ve Ödül Törenlerini düzenlediklerini belirten Rektör Çomaklı; bilimsel fayda sağlayan, üreten ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

“Akademisyenlerimizin Başarılarını Ödüllendirmekten Mutluluk Duyuyoruz”

Atatürk Üniversitesinin geleceğini ortak akılla tasarlamak, dönüşüm vizyonunu oluşturmak, stratejileri ve bunun için gerekli eylem planlarını belirlemek üzere çizilen bir rota olan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi mensubu tüm bilim insanlarının nitelikli çalışmalarını ve elde ettiği başarılarını ödüllendirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Üniversite mensubu akademisyenlerin hazırladıkları çalışma ve projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda ödül almalarının Atatürk Üniversitesinin gücüne güç kattığını aktaran Rektör Çomaklı, saygın yayın kuruluşlarında yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüllerin ise aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüller olduğuna değindi.

Rektör Çomaklı, “Üniversitemizin kurumsal gelişimi ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacaktır. Mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Üniversitemiz için önemli bir dönüşüm sağlayacak bu önemli çalışmaları yürüten tüm mensuplarımıza en içten şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Bilimsel Teşvik ve Ödül Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.