Karnavas’ın Ayvası vitamin deposu

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan Ayva oldukça lezzetli olmasının yanı sıra vitamin ve mineral deposu olarak sağlığımıza ve güzelliğimize de önemli katkılar sağlıyor. Ayva’nın tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide-bağırsak hastalıklarından korumadan cildin genç kalmasına katkı sağlamasına kadar pek çok faydasının olduğu biliniyor

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Karnavas’ta yetişen ayvaların farklı damak tadının yanı sıra vitamin deposu olduğunu söyledi.

Başkan Demircan, “Köyümüzdeki yetişen meyvelerin aroması çok güzel. Şuan Ayvasının tam zamanı. Karnavas Ayvasını tükettiğimiz zaman kış aylarında bir çok hastalıktan uzak kalıyoruz, herkesin soğuk havalarda ayva tüketmesi sağlık açısından güzel olur” dedi.

Ayvalar, hücreleri serbest radikal hasarından korurken metabolik stresi ve iltihabı azaltabilecek zengin bir antioksidan kaynağı sunar. Bazı araştırmalar, quercetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere ayvalardaki bazı antioksidanların iltihabı azalttığını ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını öne sürmektedir.

Kilonuzu düşük tutmanın ve sisteminizin en iyi şekilde çalışmasını sağlayan hızlı bir metabolizmayı garanti etmenin en iyi yollarından biri sindirimi iyileştirmektir. Ayva, çoğu meyve gibi diyet lifi bakımından yüksektir ve önemli miktarda lif, gastrointestinal sistemin (mide-bağırsak sistemi) daha verimli ve düzenli çalıştığı anlamına gelir.

Ayvada bulunan yüksek düzeydeki antioksidanlar ve vitaminler cildinizin sağlıklı ve genç kalması için çok faydalıdır. Antioksidanlar, serbest radikallerin cilt hücrelerinde neden olduğu hasarı ortadan kaldırarak kırışıklıkların görünümünü azaltır, lekeleri giderir ve cildinizi UV radyasyonunun etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.

Ayva, alerjik reaksiyonları kontrol etme yeteneği nedeniyle uzun zamandır övülmüştür. Cilde merhem veya jel olarak uygulandığında atopik dermatit ve benzeri cilt rahatsızlıklarına fayda sağlayabilir. Yüksek C vitamini seviyeleri ayrıca iltihabı kontrol etmeye ve cildinizin sağlığını ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

Ayvanın zengin mineral içeriği demir, bakır ve çinko içerir. Bu üç mineral, diğer çeşitli eser elementlerle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğunda, vücutta daha fazla oksijen taşındığı için vücuttaki dolaşım artar. Bu, deriye ve kafa derisine kan akışının artmasını sağlar, bu da saç folikülü sağlığını artırır ve büyümeyi uyarır.

Kış aylarının sevilen meyvesi ayva, gribal enfeksiyonların düşmanı. Farklı şekillerde tüketilebilen ayva, bağışıklık sistemini desteklemekte önemli rol oynamaktadır. Lifli içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemekte etkili olan ayva, cildin daha parlak ve canlı görünmesini de sağlar. Alerjik reaksiyonları kontrol etme yeteneğine sahip olan ayva, kilo kontrolü için diyet listelerinde rahatlıkla yer alabilmektedir.