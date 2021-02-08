Karnavas Bezi’nin tanıtımı için imzalar atıldı

Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve KUDAKA 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Karnavas Bezi Coğrafi İşaret Alımı ile Pazarlama ve Tanıtım Amaçlı İnternet Sitesi Kurulumu” teknik destek projesinin protokolü imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Olur İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Güney katıldı.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Erzurum, Anadolu ile Kafkaslar ve Orta Asya arasında kültür köprüsü olmuştur. Bu sebeple de birçok alanda kültür mirası eserler ve değerler günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eserlerden günümüze kalan en önemli kültürel miraslardan biri, Osmanlı döneminde Olur yöresine yerleşen yöre halkına ait Orta Asya Türk kültürünü yansıtan bez dokuma sanatıdır. Söz konusu bezlerin Olur ilçesine bağlı Ormanağzı (Karnavas) Mahallesinde dokunuyor olması bu el sanatı sonucu ortaya çıkan ürünlerin “Karnavas Bezi” olarak adlandırılmasına vesile olmuştur. Osmanlı devletinin son 200 yıllık döneminde ortaya çıktığı kabul edilen bu değerli el sanatları ürünü, tarih boyunca birçok alanda kullanılmış, bölgenin o dönemlerde dokuma ihtiyacını karşılamış ve yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı olmuştur.

Proje kapsamında bu önemli kültürel mirasın, gördüğü yoğun taleple gelecek nesillere aktarılması, bölge insanına istihdam ve katma değer sağlamak için Coğrafi İşaret tescili yapılarak markalaşması, kurulacak internet sitesi sayesinde tanıtılması ve pazarlanması hedeflenmektedir. Bu kültürel zenginliğin markalaşması, tanıtılması ve ekonomiye kazandırılması karnavas bezini üreten yöre halkına ve üretim sürecinde eğitim rolünü üstlenmiş Olur Halk Eğitim Merkezine de büyük destek ve katkı sağlayacaktır.