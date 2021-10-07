’Kargonuzu Teslim Almadınız’ dolandırıcılarına dikkat

Son günlerde yeni bir dolandırıcı şebekesinin ortaya çıktığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu; "Tüketiciler internet üzerinden sipariş ettiği kargoyu, teslim almadan iade edebilirler" dedi.

Mesafeli satış üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin kargoyu teslim almadan iade etmesi nedeniyle hukuk büroları tarafından önce mesaj gönderildiği sonra arandıklarına dair yüzlerce şikayet aldıklarını dile getiren Mehmet Raşit Çavuşoğlu, “Hukuk büroları tarafından aradıklarını iddia eden müşteri temsilcileri, tüketicilerin kargoyu teslim almadan iade etmesinden dolayı 150 liraya kadar para cezası olduğunu bu ücret ödenmediği taktirde evlere veya maaşlara haciz işlemi başlatılacağı" gibi arama ve mesajlarla tüketiciler taciz ediliyor.

Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma hakkından dolayı hiç bir gerekçe göstermeden, "beğenmedim" diyerek kargo iade edebilir. Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde tüketici her zaman cayma hakkını kullanabildiğinden kargo teslim alınmadan da iade edilebilir. Bu cayma hakkından dolayı hiç bir firma, hukuk bürosu, avukat veya kurum tehditle taciz edemez, icra işlemi başlatamaz. Tüketicileri arayan, mesaj gönderen kişilerin hukuk bürolarından olduğuna ihtimal vermiyorum. Çünkü herhangi bir hukuk bürosunun 14 günlük cayma hakkını bilmemesine imkan yoktur. Bu nedenle "İade hakkınız yok, 150 liraya kadar ceza ödeyin, icraya vermeyelim," diyerek tüketicileri arayarak ve mesaj göndererek korku salan kişiler hakkında mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır. Ayrıca çok dikkatli davranılarak hiç bir kişisel bilgilerin verilmemesi gerekiyor” dedi.

Mehmet Raşit Çavuşoğlu, tüketicinin aldığı ürünü ister evine getirdikten sonra 14 gün içerisinde hiç bir mazeret göstermeden, isterse kargocudan teslim almadan iade hakkına sahip olduğunu belirterek “Mesaj ve aramalara kanarak kesinlikle 91 lira ile 150 lira arası talep edilen ücretin yatırılmaması gerekiyor. Çok aranarak taciz durumunda numara engellenmeli ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır” dedi.