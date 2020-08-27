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Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya’nın anne acısı
MERKEZİ ERZURUM’DA BULUNAN VE UYDU ÜZERİNDEN YAYIN YAPAN KARDELEN TV YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET KARAKAYA’NIN ANNESİ VEFAT ETTİ.
ERZURUM 27.08.2020, 12:39
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Merkezi Erzurum’da bulunan ve uydu üzerinden yayın yapan Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya’nın annesi vefat etti.
Ahmet Karakaya’nın Annesi 84 yaşında ki Sebile Karakaya bir süredir İstanbul’da hastanede tedavi görüyordu.
Sebile Karakaya’nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Abdurrahman Gazi Camii’nde kılınacak namaz sonrası İstanbul Sultanbeyli Merkez mezarlığında toprağa verilecek.
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