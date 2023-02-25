Karca: “Metruk evler büyük tehlike”

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca; ’’Erzurumluların başını ağrıtan önemli meselelerden biri de metruk, yani kullanılmayan ve terk edilmiş eski boş evler” dedi.

Söz konusu metruk binaların genellikle mekansızların ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geldiğini dile getiren Başkan Karaca, “Emniyet görevlilerinin zaman zaman kontrol ettikleri bu ve benzeri yerler nedense bir türlü tahliye edilmiyor, ya da yıktırılmıyor. Buralarda bazen yangınlar çıkıyor, mahalle sakinleri de sürekli tedirginlik yaşıyor.

Uyuşturucu bağımlılarının, o bölgelerde bulunan esnafı ve mahalleliyi taciz ettikleri, hatta bazı mahallelilerin çoluk, çocuklarını korumak için nöbet tutmak zorunda kaldıkları bile oluyor.

Bu metruk binalarda kalanların çoğu kullanılmaya müsait oldukları için uyuşturucu baronları tarafından başta uyuşturucu satıcılığı olmak üzere mala ve cana zarar veren birer canlı bomba haline getirildikleri de bilinen bir gerçektir.

Esnafımız ve vatandaşlarımız tedirgin. Buralardaki evler 70-80 senelik yapılar ve oldukça da tenha yerler, uyuşturucu bağımlılarının üs bölgesi durumuna gelmiş, tinercisi, ballı çekeni, esrar içeni, alkol içeni hepsi buralarda yuvalanıyorlar. Uyuşturucu hap ve esrar bulundurulan bu harabe evlerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Buralarda emniyetin de caydırıcı önlemler alması gerekiyor.

Bu metruk evlerin, belediyeler tarafından acilen yıktırılması ya da kapı ve pencerelerine duvar ördürülmek suretiyle tamamen kullanılamaz hale getirilmesi şarttır” diye konuştu.