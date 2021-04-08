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Karataş’tan Polis Haftası mesajı

Polis teşkilatının özel gününü yayımladığı mesajla kutlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş polislerimizin fedakarca toplum güvenliğini sağladığına dikkat çekti.

ERZURUM 08.04.2021, 15:07
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Karataş’tan Polis Haftası mesajı

Polis teşkilatının özel gününü yayımladığı mesajla kutlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş polislerimizin fedakarca toplum güvenliğini sağladığına dikkat çekti.

Emniyet teşkilatının özel gününü yayımladığı mesajında kutlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biridir. Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, mesai kavramı olmadan, yüksek bir şuur, büyük bir özveriyle ter döken Emniyet Mensuplarımızın, 6-12 Nisan Polis haftası ve 10 Nisan Polis gününü kutluyor; görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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