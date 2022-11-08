Karataş’tan fuar turizmi çağrısı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Erzurum’da turizmi sadece kar ve kıştan ibaret görmemek lazım. Erzurum, fuar turizminde de bir iddia ortaya koymalıdır” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Doğu Anadolu 2. Kitap Fuarı’nı gezdi. Yayınevlerinin açtığı stantları tek tek gezen Başkan Karataş, ilgisini çeken kitaplardan satın almayı ihmal etmezken, fuar turizmi üzerine değerlendirmelerde de bulundu. Dünyada son yıllarda gelişen yeni bir akımın da fuar turizmi olduğunu dile getiren İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum’un da bu istikamette emin adımlarla yürüdüğünün altını çizdi. Fuar ve kongre organizasyonlarının, şehirlerde ekonomik canlılık yaşanmasının yolunu açtığını kaydeden Başkan Karataş; “Şehrimizde son derece kullanışlı ve modern bir fuar merkezimiz var. Bu merkezi ne kadar çok etkin hale getirirsek, şehrimizi o kadar canlandırabilir, ekonomik kazanımlar elde edebiliriz. Fuarlar ve kongreler, her iki alanda da turizmi çok daha fonksiyonel hale getirebilir. Bu bakımdan Erzurum’u gelişim kaydediyor olarak görmekten büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.

Baştan sona turizm...

Gelişmiş birçok şehirde fuar ve kongre turizminin ön plana çıktığını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Erzurum’u sadece kış ve kar turizminden ibaret görmemek gerek. Erzurum, tabii ve doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürüyle de bir turizm cenneti. Bunlara ek olarak sağlık ve eğitim turizminden de bahsedebileceğimiz Erzurum için bir başka potansiyel de kongre ve fuar turizmi olmalıdır. İnsanları özellikle kış aylarında kongre ve fuarlar organize ederek şehrimize çekebilirsek, bundan fevkalade büyük bir kazanım elde edebiliriz. Bakanlıklar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve şehirlerinde uluslararası organizasyon, çalıştay, fuar ve kongreler düzenliyor. Bunlardan birkaçının Erzurum’da organize edilmesini sağlayabilirsek, çok büyük bir başarı elde etmiş oluruz. Hele bu organizasyonları kış aylarına denk getirebilirsek, kış turizmini de hareketlendirmiş oluruz. Erzurum’da bu potansiyeller fazlasıyla var. Yeter ki, değerlendirmesini bilelim” diye konuştu.