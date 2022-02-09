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Karataş’tan Erzurum Garına ziyaret

TCDD Erzurum Müdürlüğünü ve gar personellerini yerinde ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş sorunları dinledi. Erzurum’a TCDD "bölge müdürlüğü" nün verilmesi hususunun konuşulduğu ziyarette yolcularla da sohbet etme imkanı bulan Karataş’a yoğun ilgi gösterdi.

ERZURUM 09.02.2022, 13:13
Karataş’tan Erzurum Garına ziyaret

TCDD Erzurum Müdürlüğünü ve gar personellerini yerinde ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş sorunları dinledi. Erzurum’a TCDD "bölge müdürlüğü" nün verilmesi hususunun konuşulduğu ziyarette yolcularla da sohbet etme imkanı bulan Karataş’a yoğun ilgi gösterdi.

Her noktaya ulaşarak Erzurum’un kalkınması için yoğun çaba sarf eden ve bu konuda kentte yoğun teveccüh gören MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş kurum ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. Son olarak TCDD Erzurum Garını ziyaret ederek mevcut sorunları ve istekleri yerinde dinleyen Karataş burada tren yolcularıyla da bir araya geldi.

TCDD Erzurum Gar işletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, Gar Müdürü Tacettin Bayraktutan, Gar güvenlik görevlilerini ve Türk Ulaşım Sen Erzurum Şubesini makamlarında ziyaret eden Karataş, “Şehrimizin kalkınması noktasında büyük sorumluluk taşıyan Erzurum Garı’nın potansiyel olarak güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Erzurum’un tren ulaşımı noktasında bölgesel olarak zirve konumunda ve bu konumun güçlendirilerek yarınlara taşınması için fikir alışverişlerinde olmaya ve girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Erzurum’a "bölge müdürlüğü verilmeli"

Erzurum’un konum itibariyle stratejik öneme sahip olduğunu ve mevcut gar müdürlüğünün de ısrarla talep ettiği üzere "bölge müdürlüğünün" şehre kazandırılması gerektiğine işaret eden Karataş, " Erzurum, bölgesine ışık saçan stratejik bir il. Bu konumun değerine layık olarak da TCDD Erzurum Garının "bölge müdürlüğü" noktasına getirilmesini talep ediyoruz. Bu hususta gerekli girişimlerde bulunarak şehrimizin kalkınmasına el uzatacağız. büyük bir alana sahip olan ilimizin çevre illere destek sunması daha anlamlı olacağı için müdürlüğün bölgesel genişliğe sahip olması gerekmektedir. Yetkililerin bu konuda şehrimize destek sunması için en kısa zamanda girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

"Ulaşım hassas bir konudur"

Erzurum’un ulaşım ağı noktasında bölgesel stratejiye sahip olduğunu ve bu özelliğin şehre büyük katkı sunduğunu dile getiren Karataş " Erzurum bölgesinin en önemli şehri konumunda. özellikle ulaşımın kilit noktası durumunda. şehrimizin gelişmişlik düzeyine katkı sunmak için bütün ulaşım olanaklarının çağa uygun halde geliştirilmesi ve imkanlarla donatılması gerekmektedir. bu noktada hızlı tren, uçak seferleri ve çevre illerle bağlantı sağlayan köprü ve geçitlerin istenilen seviyeye gelmesi için var güçümüzle çalıştık. TCDD Erzurum "bölge müdürlüğünün" de şehrimize kazandırılması noktasının önemli olduğunu gerekli mercilere iletileceğini ifade edebilirim" dedi.

"Şehrin en fazla çalışan siyasi kimliği" yakıştırmalarının her geçen gün dillendirildiği Erzurum’da Naim Karataş farkı sürüyor. dinmeyen enerjisiyle esnaf, kurum ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Karataş Gar ziyareti sırasında da yolculardan taktir topladı. Karataş’ın her noktada olduğunu sürekli sorunların çözümü için çaba sarf ettiğini dile getiren tren yolcuları, “Karataş’ı bir anda karşımızda görünce hiç şaşırmadık... çünkü her an her yerde insanlarla iç içe görüyoruz. elbette bütün siyasetçilerin böyle olması gerekiyor. Naim Karataş’ın şehrimiz için yoğun çaba sarf etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

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