Karataş’tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

5 Aralık Kadın Hakları Günü’nün anlam ve değerini vurgulayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş kadınların demokrasi adımındaki önemine işaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli devrimlerinden biri olan ve tüm dünya ülkelerinden önce Türk kadınına ’seçme ve seçilme hakkı’ vererek kadınların önünü açtığı 1934 yılına işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükran vurgusunda bulundu.

Kadınların hem İslam özelinde hem de Türk kültüründe önemli yere sahip olduklarını ve 5 Aralık 1934’te Atatürk öncülüğünde "kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı" veren yasanın kabulüyle demokrasimizin bükülmez bileği haline geldiklerini ifade eden Karataş “Kadın hakkını anımsamak ve kadınlarımızın değerini bilmek için özel günleri beklememize gerek yoktur. Kadınların bugünümüz ve yarınlarımız olduklarını her an bilmemiz ve idrak etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934’te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı getirmiş olması bugünlerimiz için büyük anlam ifade etmektedir. Tüm bu gerçeklikler ışığında kadınlarımızın haklarını gözetip yolumuza devam edeceğimizi belirterek onların bu özel günlerini kutluyorum” şeklinde konuştu.