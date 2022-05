Karataş’tan 19 Mayıs mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayınladı.

Kurtuluş Savaşı mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’da, Türk Milleti gösterdiği irade, azim ve kararlılık ile tüm dünyaya örnek olduğunu, milletimizin istiklal ve istikbaline her koşulda ve her durumda malı ile canı ile sahip çıkarak tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Naim Karataş “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsun’da başlayan Milli Mücadele hareketi başarıya ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri atılmıştır. Bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin, ‘bağımsız ve hür yaşama’ hedefi bir kez daha gerçekleşmiş oldu. Bu iradenin sonsuza kadar var olacağı gerçeğiyle bağımsızlığımızı her an dinç olacak şekilde ayakta tutmaya devam edeceğiz”.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “19 Mayıs Türk tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır ve gençlerimiz bu tarihi çok daha iyi anlamalı ve idrak etmelidir” ifadelerine yer verdiği mesajında;

19 Mayıs 1919 günü tarihimizde çok müstesna bir yere sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan bir avuç inanmış insanın başlattığı bu kutlu yürüyüş neticesinde, büyük fedakârlıklar gösteren aziz Türk milleti, esareti reddedip bağımsızlığını elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan işte bu tarih, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için de bayram olarak kutlanmaktadır. Böyle bir günü ülkemiz için, gençlerimiz için elbette önemli görmek gerekmektedir. Çünkü gençlerimiz ülkemizin ve yarınlarımızın teminatıdır. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önüne yatan ve hain kalkışımın başarısız olmasında büyün katkıları bulunan gençlerimiz ülkeye bağımlılıklarını göstermiştir.

Bizler, Türkiye’yi Dünya’nın önde gelen ekonomileri, hak ve özgürlükler cenneti yapma yolunda emin adımlarla ilerlerken her zaman enerji kaynağımız da gençlerimiz olacaktır.

Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ülkenin bağımsızlığı uğruna canını malını ve her şeyini feda etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor, Sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum" ‘temennisinde bulundu.