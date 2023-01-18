Erzurum Yeni Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin 2023 yılı Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Genel kurula tek liste ile giren mevcut başkan Yavuz Karasu, üyelerin tamamının oyunu alarak dört yıllığına yeniden başkan seçildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula Halk Bankası Bölge Müdürü Yener Işıldak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Mürsel Karataş, Erzurum Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yavuz Karasu, banka şube müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Genel Kurulda saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından divan oluşturularak protokol konuşmaları yapıldı. Salonda bulunan esnaflar ve üyeler sorunlarını dile getirerek, çözüm üretilmesini talep etti. Kürsüye çıkıp söz hakkı alan Halk Bankası Bölge Müdürü Yener Işıldak esnafın sorularına cevap verdi ve çözüm önerileri sundu.

Yapılan konuşmaların ardından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Mürsel Karataş’ın Divan Başkanlığında faaliyet raporu gelir gider raporları ve tahmini bütçe oylanarak seçimlere geçildi.

Toplantıya büyük katılım gösteren üyelerin tamamı oybirliği ile yeniden başkan seçtikleri Karasu ile yola devam dedi. Üyelerin tamamının oyunu alan başkan Yavuz Karasu güven tazelemiş oldu.

Başkan Yavuz Karasu’nun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu.

Asil üyeler: Yavuz Karasu, Bayram Yaşar Güven, Halil Bişer, Ali Aydın, Leyla Yurttaş

Yedek üyeler: Kadir Karslı, Ramazan Tunçay, Ufuk Şenyayla, Ersin Kotan, Kasım Kaya

Başkanımızla birlikte daha yapacak çok işimiz var

Başkan Karasu’nun görev süresi boyunca her zaman yanlarında olduğunu ifade eden kooperatif üyeleri; “Başkanımızı çok seviyoruz, o bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ne zaman kapısını çalsak, bize yardımcı oldu. Bizler için gece gündüz demeden çalışan, Erzurum esnafının derdi ile dertlenen böyle bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Başkanımızla daha yapacak çok işimiz ve birlikte yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Bu yüzden oy verdik ve kendisini yeniden başkan seçtik. Bu yeni dönem esnafımıza ve şehrimize hayırlı olsun” diyerek duygularını dile getirdiler.

Karasu’dan üyelere teşekkür

Her zaman Erzurum esnafının yanında olduk, onlara katkı sunmaya çalıştık, sorunlarına çözüm ürettik. Bu yeni dönemde de esnafımızın yanında yer alarak imkânlarımız dâhilinde esnafımıza katkı sağlamanın derdinde olacağız, diyen başkan Karasu; “Kooperatifimizin çok kıymetli üyelerinin tamamının bugün burada büyük teveccüh göstererek başkanlığı yeniden layık görmeleri beni çok duygulandırdı ve ziyadesiyle mutlu etti. 10 yıldır şahsıma duyulan güvene teşekkür ediyorum” dedi.