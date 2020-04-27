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Karantinada devlete 200 TL bağışladı

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DESTEKLERİYLE SUUDİ ARABİSTAN’DAN UÇAKLA TÜRKİYE’YE GETİRİLEN VE ERZURUM’DA KARANTİNAYA ALINAN VATANDAŞLARDAN SONGÜL MADAK, ‘BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” KAMPANYASINA 200 TL BAĞIŞLADI.

Karantinada devlete 200 TL bağışladı

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DESTEKLERİYLE SUUDİ ARABİSTAN’DAN UÇAKLA TÜRKİYE’YE GETİRİLEN VE ERZURUM’DA KARANTİNAYA ALINAN VATANDAŞLARDAN SONGÜL MADAK, ‘BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” KAMPANYASINA 200 TL BAĞIŞLADI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:04
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Karantinada devlete 200 TL bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Suudi Arabistan’dan uçakla Türkiye’ye getirilen ve Erzurum’da karantinaya alınan vatandaşlardan Songül Madak, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 200 TL bağışladı.

Koronavirüs Salgını nedeniyle Suudi Arabistan’dan Türkiye getirilen ve karantinaya alınan vatandaştan anlamlı davranış.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Suudi Arabistan’dan uçakla Erzurum’a getirilen ve Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlardan Songül Madak, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına anlamlı bir bağışta bulundu.

Karantinada olan kadın vatandaş, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Kampanyasına 200 TL bağışladı. Yozgat Sorgunlu olan Vatandaş, “Karantinadan çıkıp memleketimize gidince, Kampanyaya yine destek vereceğim. Şimdilik 200 TL’lik sembolik rakamla kampanyaya destek veriyorum” dedi.

ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinada olan kadın vatandaş Songül Madak, “Eşimin işi nedeniyle Suudi Arabistan’da bulunuyorduk. 2 aydır orada da karantinadaydık. Cumhurbaşkanımızdan destek istedik. Allah razı olsun kendisi bizim sesimizi duydu. Uçakla Türkiye’ye gelmemizi sağladı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemize döndüğümüz için mutluyuz. İnşallah Biz Bize Yeteriz Kampanyası ile de el ele vererek çok güzel yerlere geleceğiz. Zaten virüsle mücadele büyük bir başarı elde ettik. Vaka sayısının düşmesi de bizleri mutlu etti. Erzurum’da da karantinada kaldığımız süreçte Erzurum Valimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile yurt personeli bizimle yakından ilgilendiler hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, “Devletimiz adına sizin bu anlamlı bağışınızı kabul ediyoruz. Allah sizden razı olsun. İnşallah bu musibeti el birliği ile atlatacağız. Erzurum olarak bu karantina sürecinde size en iyi şekilde ev sahipliği yaptıysak ne mutlu bize” diye konuştu.

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