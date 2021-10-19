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Karanlık Kümbet ve Yakutiye Medresesinde Restorasyon çalışmalarına başlandı

Erzurum’da Karanlık kümbet olarak bilinen (Emir Sadrettin Kümbeti) ve Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesinin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

ERZURUM 19.10.2021, 14:18
Karanlık Kümbet ve Yakutiye Medresesinde Restorasyon çalışmalarına başlandı

Erzurum’da Karanlık kümbet olarak bilinen (Emir Sadrettin Kümbeti) ve Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesinin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz çalışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Karanlık Kümbet geçen yıl yapılış tarihi olan 1308 yılından itibaren ilk defa kapsamlı bir restorasyona alınmıştı. Bu yılda restorasyon çalışmaları devam etmektedir. (Emir Sadrettin Kümbeti) diğer adıyla Karanlık Kümbetin içinin mevcut boyalarının sökümü, arka cephe tarafından akan su sızıntısının giderilmesi, kapı ve pencere değişimi, dış cephenin derzi ile bozulan kümbet taşlarının değişimi yapılarak kışa hazır hale getirilecek” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ayrıca, Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesinin restorasyonuda devam etmekte olduğunu belirterek “Geçen yıl çatı, iç duvar ve sıva restorasyonu, ıslak zemin iyileştirilmesi yapılmış, bu yıl ise müzenin mevcut kümbetlerin çatı kısmının üst örtüsünün restorasyonu, su yalıtımı ve bozulmuş olan taşların değişim çalışmaları yapılarak kış ayına hazır hale getirilecek” diye konuştu.

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