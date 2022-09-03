Karakulukçu’dan gazetecilere ziyaret

Türkiye Okul Sporları Federasyon Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, Şubat ayında Erzurum’da yapılacak olan 2023 Winter Games’in uluslararası anlamda ilk kez Dadaşlar diyarında yapılacağını söyledi.

Erzurum, 2023 Dünya Liseler arası Kış Oyunları (Winter Games’) organizasyonuna hazırlanırken, Türkiye Okul Sporları Federasyon Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, Şubat ayında Erzurum’da yapılacak olan organizasyonun dünya tarihinde il olacağını ve bu anlamda da Erzurum’un, uluslar arası Winter Games’i ilk düzenleyen şehir olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Federasyon Başkanı Karakullukçu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi’yle birlikte Doğu Anadolu Gazetecileri Cemiyeti (DAGC) ile Erzurum Gazeteciler Cemiyeti’ni(EGC) ziyaret etti.

Tanıtım heyetinin 7-8 ve 9 Kasım Tarihlerinde organizasyonla ilgili Erzurum’da tanıtım yapacaklarını belirterek, “Bizim amacımız, Erzurum’a katma değer kazandırmak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek olan yüzlerce çocuğu ve aileleri Erzurumlularla buluşturmak. 1000’in üzerinde çocuğu şehirle buluşturmak ve Erzurum insanlarının da o insanlarla kucaklaşmasını sağlamak” dedi.

Özsoy: Erzurum organizasyonlara alışık bir kent

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, DAGC olarak Winter Games organizasyonuna her türlü desteği vereceklerini belirterek, “Erzurum büyük organizasyonları başarı ile yapan bir şehir. Organizasyonlara yabancı değiliz. Erzurum ve ülke olarak Winter Games’i de en güzel şekilde yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Barlak: Devasa tesislerimiz organizasyonu hak ediyor

Türkiye Okul Sporları Federasyon Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi’nin ziyaretinden bir hayli memnuniyet duyduğunu belirten Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, “2011 UNIVERSIADE ve 2017 EYOF’tan sonra ilimiz bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapacak. EGC olarak bu organizasyona her türlü destek vermeye hazırız. Devletimizin ilimize kazandırdığı Devasa Spor Tesisleri’nin coşkulu olması ve organizasyon zengini olması için bu tür organizasyonlar çok önemli” dedi.